Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 36 тур

РПЛ,

36 тур

Россия
10 нояб. 1993, -:- МСК
10.11.1993, -:- МСК
среда
Составы