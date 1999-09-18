Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
17 сент. 1999, 23:00 МСК
17.09.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы