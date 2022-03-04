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Крылья Советов VS Арсенал
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Крылья Советов - Арсенал: 04 марта 2022 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
-:-
Крылья Советов - Арсенал: 04 марта 2022 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
4 марта 2022, -:- МСК
4.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Прошлые матчи
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Арсенал
2
Крылья Советов
4
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2
Арсенал
3
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
Крылья Советов
0
Арсенал
1
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Арсенал
4
Крылья Советов
0
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
Арсенал
2 : 0
Крылья Советов
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
Арсенал
2
Крылья Советов
0
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1
Арсенал
1
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