Матч завершен
Крылья Советов
Самара
4:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 июля 2004, 23:00 МСК
2.07.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы