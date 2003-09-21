Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
20 сент. 2003, 23:00 МСК
20.09.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы