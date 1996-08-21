Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:1
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
20 авг. 1996, 23:00 МСК
20.08.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы