Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
1 апр. 1994, 23:00 МСК
1.04.1994, 23:00 МСК
пятница
Составы