Матч завершен
Кроули Таун
Кроули
0:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
19 февр. 2012, 15:00 МСК
19.02.2012, 15:00 МСК
воскресенье
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