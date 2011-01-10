Матч завершен
Кроули Таун
Кроули
2:1
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
10 янв. 2011, 23:00 МСК
10.01.2011, 23:00 МСК
понедельник
Составы