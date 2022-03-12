Кристал Пэлас - Манчестер Сити: 12 марта 2022 смотреть онлайн

Кристал Пэлас
Лондон
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Кристал Пэлас - Манчестер Сити: 12 марта 2022 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
12 марта 2022, 18:00 МСК
12.03.2022, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола

Прошлые матчи

01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Сити
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:30
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
2
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:15
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:15
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 2
Кристал Пэлас
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Сити
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
2
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:05
Кристал Пэлас
1 : 3
Манчестер Сити
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:05
Кристал Пэлас
1
Манчестер Сити
3
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 3
Кристал Пэлас
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
3
31.12.2017 31 дек. 2017 вс 15:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Сити
31.12.2017 31 дек. 2017 вс 15:00
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
0
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
Манчестер Сити
5 : 0
Кристал Пэлас
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
Манчестер Сити
5
Кристал Пэлас
0
06.05.2017 06 мая 2017 сб 14:30
Манчестер Сити
5 : 0
Кристал Пэлас
06.05.2017 06 мая 2017 сб 14:30
Манчестер Сити
5
Кристал Пэлас
0
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Манчестер Сити
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
3
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Сити
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Манчестер Сити
2
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 17:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Манчестер Сити
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 17:00
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
1
06.04.2015 06 апр. 2015 пн 22:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Манчестер Сити
06.04.2015 06 апр. 2015 пн 22:00
Кристал Пэлас
2
Манчестер Сити
1
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 15:45
Манчестер Сити
3 : 0
Кристал Пэлас
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 15:45
Манчестер Сити
3
Кристал Пэлас
0
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 18:10
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Сити
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 18:10
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
2
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Манчестер Сити
1
Кристал Пэлас
0

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