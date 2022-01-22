Кристал Пэлас - Ливерпуль: 22 января 2022 смотреть онлайн

Кристал Пэлас
Лондон
-:-

Кристал Пэлас - Ливерпуль: 22 января 2022 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
22 янв. 2022, 18:00 МСК
22.01.2022, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп

Прошлые матчи

23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Ливерпуль
2 : 0
Кристал Пэлас
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Ливерпуль
2
Кристал Пэлас
0
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:15
Ливерпуль
4 : 0
Кристал Пэлас
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:15
Ливерпуль
4
Кристал Пэлас
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
Ливерпуль
4 : 3
Кристал Пэлас
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
Ливерпуль
4
Кристал Пэлас
3
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 22:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Ливерпуль
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 22:00
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
2
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:30
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 0
Кристал Пэлас
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
0
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 18:30
Ливерпуль
1 : 2
Кристал Пэлас
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 18:30
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
2
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
2 : 4
Ливерпуль
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
2
Ливерпуль
4
06.03.2016 06 марта 2016 вс 16:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
06.03.2016 06 марта 2016 вс 16:30
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
Ливерпуль
1 : 2
Кристал Пэлас
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
2
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:30
Ливерпуль
1 : 3
Кристал Пэлас
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:30
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
3
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:30
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Ливерпуль
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:30
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
1
05.05.2014 05 мая 2014 пн 22:00
Кристал Пэлас
3 : 3
Ливерпуль
05.05.2014 05 мая 2014 пн 22:00
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
3
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Ливерпуль
3 : 1
Кристал Пэлас
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Ливерпуль
3
Кристал Пэлас
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