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Кристал Пэлас VS Астон Вилла
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Кристал Пэлас - Астон Вилла: 11 мая 2021 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
-:-
Кристал Пэлас - Астон Вилла: 11 мая 2021 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
11 мая 2021, 22:00 МСК
11.05.2021, 22:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
25
Эзе
Эберечи Эзе
9
Айю
Жордан Айю
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
6
Данн
Скотт Данн
-
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
21
C. Wickham
C. Wickham
-
38
Reece Hannam
Reece Hannam
-
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
4
Конса
Эзри Конса
2
Кэш
Мэтти Кэш
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
25
Сансон
Морган Сансон
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
-
20
Баркли
Росс Баркли
-
19
Накамба
Марвелус Накамба
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Прошлые матчи
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
Астон Вилла
2 : 0
Кристал Пэлас
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Астон Вилла
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Кристал Пэлас
1
Астон Вилла
0
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
Астон Вилла
1 : 0
Кристал Пэлас
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
Астон Вилла
1
Кристал Пэлас
0
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Астон Вилла
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
2
Астон Вилла
1
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Астон Вилла
0 : 0
Кристал Пэлас
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Астон Вилла
0
Кристал Пэлас
0
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Астон Вилла
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
Кристал Пэлас
0
Астон Вилла
1
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
Кристал Пэлас
1 : 0
Астон Вилла
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
Кристал Пэлас
1
Астон Вилла
0
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Астон Вилла
0 : 1
Кристал Пэлас
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Астон Вилла
0
Кристал Пэлас
1
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
18:45
Кристал Пэлас
2 : 2
Астон Вилла
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
18:45
Кристал Пэлас
2
Астон Вилла
2
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