Кристал Пэлас - Арсенал: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Кристал Пэлас
Лондон
-:-

Кристал Пэлас - Арсенал: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
25
Эзе
Эберечи Эзе
9
Айю
Жордан Айю
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
6
Данн
Скотт Данн
-
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
21
C. Wickham
C. Wickham
-
38
Reece Hannam
Reece Hannam
-
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-

Прошлые матчи

14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 18:00
Арсенал
2 : 3
Кристал Пэлас
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 18:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
3
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Кристал Пэлас
2 : 2
Арсенал
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Кристал Пэлас
2
Арсенал
2
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
Арсенал
4 : 1
Кристал Пэлас
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
Арсенал
4
Кристал Пэлас
1
28.12.2017 28 дек. 2017 чт 23:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Арсенал
28.12.2017 28 дек. 2017 чт 23:00
Кристал Пэлас
2
Арсенал
3
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 22:00
Кристал Пэлас
3 : 0
Арсенал
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 22:00
Кристал Пэлас
3
Арсенал
0
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 19:00
Арсенал
2 : 0
Кристал Пэлас
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 19:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
0
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 18:00
Арсенал
1 : 1
Кристал Пэлас
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 18:00
Арсенал
1
Кристал Пэлас
1
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:30
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 19:30
Арсенал
2 : 1
Кристал Пэлас
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 19:30
Арсенал
2
Кристал Пэлас
1
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 19:00
Арсенал
2 : 0
Кристал Пэлас
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 19:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
0
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 14:45
Кристал Пэлас
0 : 2
Арсенал
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 14:45
Кристал Пэлас
0
Арсенал
2

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