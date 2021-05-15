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Кристал Пэлас VS Арсенал
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Кристал Пэлас - Арсенал: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
-:-
Кристал Пэлас - Арсенал: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
25
Эзе
Эберечи Эзе
9
Айю
Жордан Айю
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
6
Данн
Скотт Данн
-
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
21
C. Wickham
C. Wickham
-
38
Reece Hannam
Reece Hannam
-
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Прошлые матчи
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Арсенал
2 : 3
Кристал Пэлас
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
3
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
Кристал Пэлас
2 : 2
Арсенал
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
Кристал Пэлас
2
Арсенал
2
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Арсенал
4 : 1
Кристал Пэлас
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Арсенал
4
Кристал Пэлас
1
28.12.2017
28 дек. 2017
чт
23:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Арсенал
28.12.2017
28 дек. 2017
чт
23:00
Кристал Пэлас
2
Арсенал
3
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
22:00
Кристал Пэлас
3 : 0
Арсенал
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
22:00
Кристал Пэлас
3
Арсенал
0
01.01.2017
01 янв. 2017
вс
19:00
Арсенал
2 : 0
Кристал Пэлас
01.01.2017
01 янв. 2017
вс
19:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
0
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:00
Арсенал
1 : 1
Кристал Пэлас
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:00
Арсенал
1
Кристал Пэлас
1
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:30
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Арсенал
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
1
Арсенал
2
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Кристал Пэлас
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:30
Арсенал
2
Кристал Пэлас
1
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
Арсенал
2 : 0
Кристал Пэлас
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
Арсенал
2
Кристал Пэлас
0
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
14:45
Кристал Пэлас
0 : 2
Арсенал
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
14:45
Кристал Пэлас
0
Арсенал
2
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