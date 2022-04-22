Краснодар - Зенит: 22 апреля 2022 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
-:-

Краснодар - Зенит: 22 апреля 2022 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
22 апр. 2022, -:- МСК
22.04.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
Краснодар
2 : 2
Зенит
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
Краснодар
2
Зенит
2
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Зенит
3 : 1
Краснодар
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Зенит
3
Краснодар
1
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Краснодар
2 : 4
Зенит
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Краснодар
2
Зенит
4
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 21:30
Зенит
1 : 1
Краснодар
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 21:30
Зенит
1
Краснодар
1
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
Краснодар
2 : 3
Зенит
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
Краснодар
2
Зенит
3
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:30
Зенит
2 : 1
Краснодар
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:30
Зенит
2
Краснодар
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Краснодар
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
Зенит
1
Краснодар
2
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:00
Краснодар
0 : 2
Зенит
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:00
Краснодар
0
Зенит
2
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
Зенит
1 : 0
Краснодар
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
Зенит
1
Краснодар
0
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
Краснодар
2 : 1
Зенит
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
Краснодар
2
Зенит
1
05.03.2016 05 марта 2016 сб 19:30
Краснодар
0 : 0
Зенит
05.03.2016 05 марта 2016 сб 19:30
Краснодар
0
Зенит
0
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
Зенит
0 : 2
Краснодар
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
Зенит
0
Краснодар
2
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 16:45
Зенит
4 : 0
Краснодар
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 16:45
Зенит
4
Краснодар
0
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:00
Краснодар
2 : 2
Зенит
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:00
Краснодар
2
Зенит
2
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 18:30
Зенит
4 : 1
Краснодар
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 18:30
Зенит
4
Краснодар
1
17.07.2013 17 июля 2013 ср 19:00
Краснодар
1 : 2
Зенит
17.07.2013 17 июля 2013 ср 19:00
Краснодар
1
Зенит
2
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 15:00
Зенит
1 : 0
Краснодар
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 15:00
Зенит
1
Краснодар
0
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 19:15
Краснодар
0 : 2
Зенит
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 19:15
Краснодар
0
Зенит
2
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:45
Зенит
5 : 0
Краснодар
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:45
Зенит
5
Краснодар
0
01.05.2011 01 мая 2011 вс 15:30
Краснодар
0 : 0
Зенит
01.05.2011 01 мая 2011 вс 15:30
Краснодар
0
Зенит
0

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