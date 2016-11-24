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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 85
1:1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Даббур 37
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
24 нояб. 2016, 21:00 МСК
24.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Лиран Лиани
Лиран Лиани
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
74
77
Каборе
Шарль Каборе
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
58
38
Куасси
Эбуэ Куасси
46
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
90
Смолов
Федор Смолов
85'
85'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
4
Мартынович
Александр Мартынович
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
2
Измайлов
Марат Измайлов
8
Газинский
Юрий Газинский
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари
Зальцбург
мин
33
Вальке
Александр Вальке
90
47
Уисдом
Андре Уисдом
90
3
Миранда
Пауло Миранда
90
4
Упамекано
Дайот Упамекано
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
14
Бериша
Валон Бериша
88
25
Радошевич
Йосип Радошевич
90
8
Самассеку
Диадай Самассеку
90
10
Лазаро
Валентино Лазаро
90
9
Даббур
Мунас Даббур
37'
37'
90
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
73
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
7
Ябо
Райнхольд Ябо
42
Шлагер
Ксавер Шлагер
11
Жатковски
Марк Жатковски
19
Хванг
Хи-Чан Хванг