Краснодар - Урал: 04 марта 2022 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
-:-

Краснодар - Урал: 04 марта 2022 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
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20 тур

Россия
4 марта 2022, -:- МСК
4.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев

Прошлые матчи

28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
2
Урал
2
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 14:00
Урал
1 : 0
Краснодар
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 14:00
Урал
1
Краснодар
0
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Краснодар
3 : 0
Урал
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Краснодар
3
Урал
0
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 14:00
Урал
2 : 4
Краснодар
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 14:00
Урал
2
Краснодар
4
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:00
Краснодар
2 : 0
Урал
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:00
Краснодар
2
Урал
0
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 14:00
Урал
1 : 2
Краснодар
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 14:00
Урал
1
Краснодар
2
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 11:30
Урал
0 : 1
Краснодар
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 11:30
Урал
0
Краснодар
1
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 20:00
Краснодар
1 : 1
Урал
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 20:00
Краснодар
1
Урал
1
13.05.2017 13 мая 2017 сб 12:00
Урал
1 : 1
Краснодар
13.05.2017 13 мая 2017 сб 12:00
Урал
1
Краснодар
1
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 19:30
Урал
3(4) : 3(3)
Краснодар
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 19:30
Урал
3(4)
Краснодар
3(3)
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
Краснодар
3 : 0
Урал
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
Краснодар
3
Урал
0
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
Краснодар
6 : 0
Урал
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
Краснодар
6
Урал
0
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 16:30
Урал
3 : 1
Краснодар
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 16:30
Урал
3
Краснодар
1
13.03.2015 13 марта 2015 пт 19:00
Краснодар
1 : 1
Урал
13.03.2015 13 марта 2015 пт 19:00
Краснодар
1
Урал
1
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
Урал
1 : 1
Краснодар
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
Урал
1
Краснодар
1
08.03.2014 08 марта 2014 сб 15:30
Краснодар
0 : 1
Урал
08.03.2014 08 марта 2014 сб 15:30
Краснодар
0
Урал
1
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 12:30
Урал
0 : 2
Краснодар
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 12:30
Урал
0
Краснодар
2
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Краснодар
1
Урал
0
09.07.2010 09 июля 2010 пт 16:00
Урал
3 : 1
Краснодар
09.07.2010 09 июля 2010 пт 16:00
Урал
3
Краснодар
1
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 16:00
Урал
1 : 1
Краснодар
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 16:00
Урал
1
Краснодар
1

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