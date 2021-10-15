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Краснодар VS Уфа
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Краснодар - Уфа: 15 октября 2021 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
-:-
Краснодар - Уфа: 15 октября 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
15 окт. 2021, -:- МСК
15.10.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Прошлые матчи
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1
Уфа
0
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
17:00
Уфа
0 : 3
Краснодар
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
17:00
Уфа
0
Краснодар
3
01.03.2020
01 марта 2020
вс
16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
01.03.2020
01 марта 2020
вс
16:30
Краснодар
2
Уфа
0
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2
Краснодар
3
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
16:30
Краснодар
1 : 1
Уфа
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
16:30
Краснодар
1
Уфа
1
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
17:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
17:30
Уфа
0
Краснодар
1
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:30
Краснодар
0 : 1
Уфа
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:30
Краснодар
0
Уфа
1
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
0
Краснодар
1
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:30
Краснодар
0 : 0
Уфа
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:30
Краснодар
0
Уфа
0
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
14:00
Уфа
0 : 0
Краснодар
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
14:00
Уфа
0
Краснодар
0
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
14:30
Краснодар
4 : 0
Уфа
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
14:30
Краснодар
4
Уфа
0
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Уфа
1 : 1
Краснодар
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Уфа
1
Краснодар
1
20.03.2015
20 марта 2015
пт
17:00
Уфа
0 : 2
Краснодар
20.03.2015
20 марта 2015
пт
17:00
Уфа
0
Краснодар
2
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:00
Краснодар
0 : 2
Уфа
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:00
Краснодар
0
Уфа
2
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса
#Матвей Сафонов
16 июня, 16:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки
#Виктор Гончаренко
08 мая, 22:18
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
06 апреля, 17:49
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Краснодар» расторг контракт со Смольниковым
08 июня, 15:50
Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство, но за сборную России играть не сможет
04 июня, 00:16
Берг, Ари и Камболов покидают «Краснодар»
17 мая, 14:50
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
«Краснодар» анонсировал документальный фильм о сезоне в Лиге чемпионов. Автор музыки к нему – Ханс Циммер
10 мая, 18:01
Гончаренко впервые приехал к ЦСКА после ухода – его «Краснодар» проиграл 1:3
08 мая, 21:28
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
08 мая, 16:01