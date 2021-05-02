Краснодар - Сочи: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
-:-

Краснодар - Сочи: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Краснодар
мин
12
Бабурин
Егор Бабурин
18
Чернов
Евгений Чернов
2
Сорокин
Егор Сорокин
77
Камболов
Руслан Камболов
28
Смольников
Игорь Смольников
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
52
Вилена
Тонни Вилена
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
39
Сафонов
Матвей Сафонов
-
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
-
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Краснодар
1 : 2
Сочи
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Краснодар
1
Сочи
2
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
Сочи
1 : 1
Краснодар
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
Сочи
1
Краснодар
1
15.03.2020 15 марта 2020 вс 14:00
Сочи
2 : 0
Краснодар
15.03.2020 15 марта 2020 вс 14:00
Сочи
2
Краснодар
0
27.07.2019 27 июля 2019 сб 19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019 27 июля 2019 сб 19:00
Краснодар
3
Сочи
0
30.07.2010 30 июля 2010 пт 19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010 30 июля 2010 пт 19:30
Краснодар
0
Сочи
0
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
Сочи
0
Краснодар
0

Новости

Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке
1
#Краснодар
08 марта, 20:25
1
Идеальный день рождения Соболева: забил два «Краснодару», стал лучшим игроком, а «Спартак» выиграл разгромно
1
#Александр Соболев
07 марта, 20:52
1
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
22 марта, 12:07
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца
17 марта, 13:48
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24