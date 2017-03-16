Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Сельта
Виго
Мальо 52
Аспас 80
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
16 марта 2017, 21:00 МСК
16.03.2017, 21:00 МСК
четверг
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
16
Классон
Виктор Классон
60
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
46
33
Перейра
Маурисио Перейра
70
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
17
Калешин
Виталий Калешин
7
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
47
Жигулев
Илья Жигулев
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
2
Мальо
Уго Мальо
52'
52'
90
27
Систо
Пионе Систо
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
86
18
Васс
Даниэль Васс
74
6
Радойя
Неманья Радойя
90
9
Аспас
Яго Аспас
80'
80'
82
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
Запасные
21
Вильяр
Иван Вильяр
7
Ронкалья
Факундо Ронкалья
20
Гомес
Серхи Гомес
21
Санчес
Хосабед Санчес
25
Росси
Джузеппе Росси
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
12
Бове
Клаудио Бове