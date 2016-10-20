Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Коноплянка 11
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 20:00 МСК
20.10.2016, 20:00 МСК
четверг
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
67
38
Куасси
Эбуэ Куасси
55
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
75
9
Ари
Ари
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
17
Калешин
Виталий Калешин
41
Татаев
Алексей Татаев
2
Измайлов
Марат Измайлов
7
Мамаев
Павел Мамаев
8
Газинский
Юрий Газинский
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
14
Баба
Абдул Рахман Баба
90
29
Налдо
Налдо
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
11'
11'
67
15
Аого
Деннис Аого
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
7
Майер
Макс Майер
77
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
34
Гифер
Фабиан Гифер
27
Ритер
Саша Ритер
20
Керер
Тило Керер
5
Гайс
Йоханнес Гайс
21
Шепф
Алессандро Шепф
32
Текпетей
Бернард Текпетей
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар