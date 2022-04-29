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Краснодар VS Ростов
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Краснодар - Ростов: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
-:-
Краснодар - Ростов: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
29 апр. 2022, -:- МСК
29.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Прошлые матчи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ростов
1
Краснодар
3
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
Краснодар
1
Ростов
1
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Ростов
1
Краснодар
1
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2
Ростов
2
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1
Краснодар
1
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Краснодар
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
Ростов
1
Краснодар
0
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Краснодар
2
Ростов
2
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
2
Ростов
2
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 1
Ростов
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
Краснодар
3
Ростов
1
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
Ростов
0
Краснодар
0
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
Ростов
0 : 0
Краснодар
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
Ростов
0
Краснодар
0
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
20:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
20:00
Краснодар
2
Ростов
1
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Краснодар
2
Ростов
1
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
0
Краснодар
0
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Краснодар
2
Ростов
1
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
20:00
Ростов
0 : 2
Краснодар
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
20:00
Ростов
0
Краснодар
2
08.05.2014
08 мая 2014
чт
17:30
Краснодар
0(5) : 0(6)
Ростов
08.05.2014
08 мая 2014
чт
17:30
Краснодар
0(5)
Ростов
0(6)
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
17:30
Краснодар
0 : 2
Ростов
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
17:30
Краснодар
0
Ростов
2
21.07.2013
21 июля 2013
вс
19:00
Ростов
2 : 2
Краснодар
21.07.2013
21 июля 2013
вс
19:00
Ростов
2
Краснодар
2
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
17:30
Ростов
2 : 3
Краснодар
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
17:30
Ростов
2
Краснодар
3
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Новости
Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса
#Матвей Сафонов
16 июня, 16:12
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки
#Виктор Гончаренко
08 мая, 22:18
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Как «Спартак» станет чемпионом? Как «Сочи» попадет в ЛЧ, а «Химки» – в еврокубки? Все расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
26 апреля, 13:45
Глава комитета, клубы, судейская комиссия – все вместе продвинули вечное отстранение судьи Вилкова
#Михаил Вилков
20 апреля, 21:17
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
06 апреля, 17:49
#
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РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
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12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Краснодар» расторг контракт со Смольниковым
08 июня, 15:50
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство, но за сборную России играть не сможет
04 июня, 00:16
Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону арбитра
18 мая, 14:24
Берг, Ари и Камболов покидают «Краснодар»
17 мая, 14:50