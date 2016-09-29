Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 22
Жоаозиньо 33
Жоаозиньо 65
Ари 86
Ари 90
5:2
Матч завершен
Ницца
Ницца
Балотелли 42
Сиприен 71
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 сент. 2016, 20:00 МСК
29.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
33'
65'
33'
65'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
4
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
74
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
59
90
Смолов
Федор Смолов
22'
22'
29
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
17
Калешин
Виталий Калешин
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Измайлов
Марат Измайлов
8
Газинский
Юрий Газинский
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари
86', 90'
Ницца
мин
31
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
30
Сарр
Маланг Сарр
90
31
Данте
Данте
90
4
Байссе
Поль Байссе
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
29
Дальберт
Дальберт
66
34
Сери
Жан Мишель Сери
90
13
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
26
Косьелло
Венсан Косьелло
79
11
Бельханда
Юнес Бельханда
90
9
Балотелли
Марио Балотелли
42'
42'
46
Запасные
1
Хассен
Муез Хассен
2
Суке
Арно Суке
2
Вальтер
Реми Вальтер
25
Сиприен
Вилан Сиприен
71'
43
Лусамба
Арно Лусамба
14
Плеа
Алассан Плеа
22
Донис
Анастасиос Донис