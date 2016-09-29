Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 22
Жоаозиньо 33
Жоаозиньо 65
Ари 86
Ари 90
5:2
Матч завершен
Ницца
Ницца
Балотелли 42
Сиприен 71
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 сент. 2016, 20:00 МСК
29.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
33'
65'
33'
65'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
4
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
74
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
59
90
Смолов
Федор Смолов
22'
22'
29
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
17
Калешин
Виталий Калешин
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Измайлов
Марат Измайлов
8
Газинский
Юрий Газинский
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари
86', 90'
Ницца
мин
31
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
30
Сарр
Маланг Сарр
90
31
Данте
Данте
90
4
Байссе
Поль Байссе
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
29
Дальберт
Дальберт
66
34
Сери
Жан Мишель Сери
90
13
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
26
Косьелло
Венсан Косьелло
79
11
Бельханда
Юнес Бельханда
90
9
Балотелли
Марио Балотелли
42'
42'
46
Запасные
1
Хассен
Муез Хассен
2
Суке
Арно Суке
2
Вальтер
Реми Вальтер
25
Сиприен
Вилан Сиприен
71'
43
Лусамба
Арно Лусамба
14
Плеа
Алассан Плеа
22
Донис
Анастасиос Донис