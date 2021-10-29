Краснодар - Крылья Советов: 29 октября 2021 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
-:-

Краснодар - Крылья Советов: 29 октября 2021 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
29 окт. 2021, -:- МСК
29.10.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

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Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прошлые матчи

15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
Крылья Советов
0
Краснодар
0
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
4
Крылья Советов
2
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
Краснодар
1
Крылья Советов
0
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 18:00
Крылья Советов
1 : 2
Краснодар
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 18:00
Крылья Советов
1
Краснодар
2
24.09.2018 24 сент. 2018 пн 18:30
Крылья Советов
0 : 3
Краснодар
24.09.2018 24 сент. 2018 пн 18:30
Крылья Советов
0
Краснодар
3
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:00
Краснодар
1
Крылья Советов
1
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
Крылья Советов
1
Краснодар
1
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Краснодар
3 : 0
Крылья Советов
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Краснодар
3
Крылья Советов
0
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 4
Краснодар
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 14:00
Крылья Советов
0
Краснодар
4
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 19:00
Краснодар
1 : 3
Крылья Советов
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 19:00
Краснодар
1
Крылья Советов
3
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 0
Краснодар
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 15:00
Крылья Советов
1
Краснодар
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Краснодар
1
Крылья Советов
1
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:30
Краснодар
0 : 3
Крылья Советов
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:30
Краснодар
0
Крылья Советов
3
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 16:30
Крылья Советов
2 : 2
Краснодар
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 16:30
Крылья Советов
2
Краснодар
2
07.05.2012 07 мая 2012 пн 18:30
Краснодар
0 : 2
Крылья Советов
07.05.2012 07 мая 2012 пн 18:30
Краснодар
0
Крылья Советов
2
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:30
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:30
Крылья Советов
1
Краснодар
1
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 19:00
Краснодар
1 : 2
Крылья Советов
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 19:00
Краснодар
1
Крылья Советов
2
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
0
Краснодар
0

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