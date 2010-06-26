Краснодар - КАМАЗ: 26 июня 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
3:2

Краснодар - КАМАЗ: 26 июня 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
26 июня 2010, 19:00 МСК
26.06.2010, 19:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
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Предварительный состав

Краснодар
мин
12
Бабурин
Егор Бабурин
18
Чернов
Евгений Чернов
2
Сорокин
Егор Сорокин
77
Камболов
Руслан Камболов
28
Смольников
Игорь Смольников
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
52
Вилена
Тонни Вилена
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
39
Сафонов
Матвей Сафонов
-
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
-
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:00
КАМАЗ
1 : 0
Краснодар
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:00
КАМАЗ
1
Краснодар
0
26.06.2010 26 июня 2010 сб 19:00
Краснодар
3 : 2
КАМАЗ
26.06.2010 26 июня 2010 сб 19:00
Краснодар
3
КАМАЗ
2
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 16:00
КАМАЗ
2 : 1
Краснодар
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 16:00
КАМАЗ
2
Краснодар
1
14.05.2009 14 мая 2009 чт 18:00
Краснодар
0 : 1
КАМАЗ
14.05.2009 14 мая 2009 чт 18:00
Краснодар
0
КАМАЗ
1

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