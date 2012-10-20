Матч завершен
Краснодар
Краснодар
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
20 окт. 2012, 17:30 МСК
20.10.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы