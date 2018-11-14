Краснодар-2 - Тюмень: 14 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
0:0

Краснодар-2 - Тюмень: 14 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
14 нояб. 2018, 15:00 МСК
14.11.2018, 15:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

14.11.2018 14 нояб. 2018 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 0
Тюмень
14.11.2018 14 нояб. 2018 ср 15:00
Краснодар-2
0
Тюмень
0
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 1
Краснодар-2
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0
Краснодар-2
1

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