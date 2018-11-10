Краснодар-2 - Тамбов: 10 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
2:0

Краснодар-2 - Тамбов: 10 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
10 нояб. 2018, 14:00 МСК
10.11.2018, 14:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
26
Васиев
Фарход Васиев
3
Денисов
Александр Денисов
13
Шахов
Виталий Шахов
24
Кайков
Денис Кайков
8
Герман
Дмитрий Герман
4
Карп
Кэтэлин Карп
14
Бавин
Юрий Бавин
7
Алиев
Азер Алиев
18
Климов
Кирилл Климов
23
Карапузов
Владислав Карапузов
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
55
Мартынов
Илья Мартынов
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
-
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
-
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
-
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
9
Архипов
Артем Архипов
-
37
Минаев
Роман Минаев
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 0
Тамбов
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 14:00
Краснодар-2
2
Тамбов
0
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 18:30
Тамбов
1 : 2
Краснодар-2
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 18:30
Тамбов
1
Краснодар-2
2

Новости

За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
#Тамбов
21 февраля, 17:05
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля, 22:30
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
#Тамбов
04 декабря 2020, 22:40
# Новости матча
РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Пропустивший 6 голов от «Спартака» вратарь Агкацев – в старте на матч ФНЛ «Краснодара-2» в Хабаровске
10 марта, 11:14
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
07 марта, 15:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32