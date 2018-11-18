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Краснодар-2 VS Мордовия
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Краснодар-2 - Мордовия: 18 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:2
Краснодар-2 - Мордовия: 18 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 23 тур
ФНЛ,
23 тур
Россия
18 нояб. 2018, 15:00 МСК
18.11.2018, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
15:00
Мордовия
0 : 3
Краснодар-2
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
15:00
Мордовия
0
Краснодар-2
3
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
15:00
Краснодар-2
1 : 2
Мордовия
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
15:00
Краснодар-2
1
Мордовия
2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
17:00
Мордовия
1
Краснодар-2
2
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