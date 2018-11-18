Краснодар-2 - Мордовия: 18 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:2

Краснодар-2 - Мордовия: 18 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
18 нояб. 2018, 15:00 МСК
18.11.2018, 15:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

19.10.2019 19 окт. 2019 сб 15:00
Мордовия
0 : 3
Краснодар-2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 15:00
Мордовия
0
Краснодар-2
3
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 15:00
Краснодар-2
1 : 2
Мордовия
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 15:00
Краснодар-2
1
Мордовия
2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар-2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 17:00
Мордовия
1
Краснодар-2
2

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