Краснодар-2 - Армавир: 19 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
0:0

Краснодар-2 - Армавир: 19 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
19 мая 2019, 19:00 МСК
19.05.2019, 19:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

09.07.2019 09 июля 2019 вт 19:00
Армавир
2 : 1
Краснодар-2
09.07.2019 09 июля 2019 вт 19:00
Армавир
2
Краснодар-2
1
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Краснодар-2
0 : 0
Армавир
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Краснодар-2
0
Армавир
0
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Армавир
3 : 3
Краснодар-2
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Армавир
3
Краснодар-2
3

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