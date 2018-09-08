Краснодар-2 - Авангард: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
0:2

Краснодар-2 - Авангард: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
8 сент. 2018, 18:00 МСК
8.09.2018, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Авангард
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 14:00
Краснодар-2
1
Авангард
0
20.07.2019 20 июля 2019 сб 18:00
Авангард
1 : 1
Краснодар-2
20.07.2019 20 июля 2019 сб 18:00
Авангард
1
Краснодар-2
1
15.05.2019 15 мая 2019 ср 18:30
Авангард
1 : 1
Краснодар-2
15.05.2019 15 мая 2019 ср 18:30
Авангард
1
Краснодар-2
1
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 18:00
Краснодар-2
0 : 2
Авангард
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 18:00
Краснодар-2
0
Авангард
2