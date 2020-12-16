Матч завершен
Кордоба
Кордоба
63
1:0
Матч завершен
Альбасете
Альбасете
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 20:00 МСК
16.12.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Кордоба
мин
-
M. Farrando
M. Farrando
89
Альбасете
мин
-
E. Silvestre
E. Silvestre
77
-
A. Jimenez
A. Jimenez
73
-
N. Gorosito (o.g.)
N. Gorosito (o.g.)
63'
63'
89