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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Н'Дойе 25
1:0
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2009, 20:00 МСК
1.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Составы
Копенгаген
мин
0
Ларссон
Петер Ларссон
90
0
Виланд
Йохан Виланд
90
0
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
90
0
Вингаард
Мартин Вингаард
85
0
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Сантин
Сезар Сантин
66
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
25'
25'
90
Запасные
0
Нильсен
Руне Нильсен
0
Йенсен
Никлас Йенсен
0
Лаурсен
Ульрик Лаурсен
0
Сьонко
Либор Сьонко
0
Кристенсен
Томас Кристенсен
0
Норрегаард
Хьялте Норрегаард
0
Аилтон
Аилтон
Спарта
мин
0
Блажек
Яромир Блажек
90
0
Памич
Мануэл Памич
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Ржепка
Томаш Ржепка
90
0
Кушнир
Ондрей Кушнир
90
0
Калоуда
Любош Калоуда
90
0
Жофчак
Игор Жофчак
46
0
Вацек
Камил Вацек
90
0
Прудников
Александр Прудников
90
0
Гушек
Любош Гушек
80
0
Голенда
Ян Голенда
54
Запасные
0
Козачик
Матуш Козачик
0
Хохенедер
Никлас Хохенедер
0
Ковба
Денис Ковба
0
Стрештик
Марек Стрештик
0
Фолпрехт
Зденек Фолпрехт
0
Бони
Вильфрид Бони
0
Кадлец
Вацлав Кадлец