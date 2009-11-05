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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Гронкьяер 40
1:1
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Джуджак 71
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2009, 23:05 МСК
5.11.2009, 23:05 МСК
четверг
Владимир Гриняк
Владимир Гриняк
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
0
Виланд
Йохан Виланд
90
0
Норрегаард
Хьялте Норрегаард
84
0
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Лаурсен
Ульрик Лаурсен
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
40'
40'
70
0
Вингаард
Мартин Вингаард
90
0
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
0
Нильсен
Руне Нильсен
0
Ларссон
Петер Ларссон
0
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
0
Сьонко
Либор Сьонко
0
Кристенсен
Томас Кристенсен
0
Делэни
Томас Делэни
0
Сантин
Сезар Сантин
ПСВ
мин
0
Исакссон
Андреас Исакссон
90
0
Сальсидо
Карлос Сальсидо
90
0
Родригес
Франциско Родригес
90
0
Манолев
Станислав Манолев
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
71'
71'
90
0
Баккал
Отман Баккал
90
0
Энгелаар
Орландо Энгелаар
70
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
0
Лазович
Данко Лазович
90
0
Рейс
Жонатан Рейс
90
Запасные
0
Кассио
Кассио
0
Марселлис
Дирк Марселлис
0
Вукович
Ягош Вукович
0
Симонс
Тимми Симонс
0
Тойвонен
Ола Тойвонен
0
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
0
Амрабат
Нордин Амрабат