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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
0:0
Матч завершен
Порту
Порту
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
22 нояб. 2016, 22:45 МСК
22.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
24
Туту
Юссеф Туту
75
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
75
7
Вербич
Беньямин Вербич
90
23
Павлович
Андрийя Павлович
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
26
Окоре
Жорес Окоре
17
Куск
Каспер Куск
16
Грегуш
Ян Грегуш
35
Кейта
Абубакар Кейта
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
-
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
30
Торрес
Оливер Торрес
90
25
Отавио
Отавио
84
19
Жота
Диогу Жота
90
17
Корона
Хесус Корона
89
10
Силва
Андре Силва
90
Запасные
12
Са
Жозе Са
4
Боли
Вилли Боли
16
Эррера
Эктор Эррера
15
Эвандро
Эвандро
20
Андре Андре
Андре Андре
7
Варела
Сильвестр Варела
9
Депуатр
Лоран Депуатр