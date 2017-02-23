Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
0:0
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
23 февр. 2017, 23:05 МСК
23.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Мирослав Зелинка
Мирослав Зелинка
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
24
Туту
Юссеф Туту
90
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
35
Кейта
Абубакар Кейта
66
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
88
Матич
Урош Матич
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
89
19
Сантандер
Федерико Сантандер
80
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
20
Бойлесен
Николай Бойлесен
26
Окоре
Жорес Окоре
17
Куск
Каспер Куск
23
Павлович
Андрийя Павлович
Лудогорец
мин
12
Анисе
Анисе
65
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
25
Минев
Йордан Минев
90
27
Моци
Козмин Моци
90
5
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
88
Вандерсон
Вандерсон
83
84
Марселиньо
Марселиньо
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
22
Кафу
Джонатан Кафу
75
Запасные
33
Ренан
Ренан
32
Пластун
Игорь Пластун
11
Кишада
Жуниньо Кишада
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
8
Саша
Лукас Саша
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
37
Пауло
Жоао Пауло