Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
0:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
2 нояб. 2016, 22:45 МСК
2.11.2016, 22:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
7
Вербич
Беньямин Вербич
83
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
65
19
Сантандер
Федерико Сантандер
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
17
Куск
Каспер Куск
16
Грегуш
Ян Грегуш
24
Туту
Юссеф Туту
23
Павлович
Андрийя Павлович
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
71
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
90
26
Марез
Рияд Марез
90
7
Муса
Ахмед Муса
90
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа