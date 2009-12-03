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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Вингаард 37
Н'Дойе 43
2:0
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
3 дек. 2009, 21:00 МСК
3.12.2009, 21:00 МСК
четверг
Дарко Чеферин
Дарко Чеферин
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
0
Виланд
Йохан Виланд
90
0
Норрегаард
Хьялте Норрегаард
80
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Лаурсен
Ульрик Лаурсен
90
0
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
71
0
Вингаард
Мартин Вингаард
37'
37'
90
0
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
43'
43'
90
Запасные
0
Кристиансен
Йеспер Кристиансен
0
Йенсен
Никлас Йенсен
0
Ларссон
Петер Ларссон
0
Сьонко
Либор Сьонко
0
Кристенсен
Томас Кристенсен
0
Делэни
Томас Делэни
0
Аилтон
Аилтон
ЧФР Клуж
мин
0
Кларо
Нуну Кларо
90
0
Тони
Тони
90
0
Кабрера
Нельсон Кабрера
90
0
Панин
Кристиан Панин
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Каду
Рикардо Каду
90
0
Леао
Андре Леао
67
0
Кулио
Хуан Кулио
90
0
Дани
Рикардо Дани
90
0
Коне
Иссуф Коне
78
0
Траоре
Ласина Траоре
46
Запасные
0
Пешкович
Борис Пешкович
0
Алкантара
Уго Алкантара
0
Эдимар
Эдимар
0
Деяк
Чиприан Деяк
0
Дика
Эмиль Дика
0
Боростян
Андрей Боростян
0
Ней
Ней