Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Денсвил 54
Делэни 64
Сантандер 69
Йоргенсен Занка 90
4:0
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
27 сент. 2016, 21:45 МСК
27.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
84
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90'
90'
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
64'
64'
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
67
19
Сантандер
Федерико Сантандер
69'
69'
79
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
17
Куск
Каспер Куск
24
Туту
Юссеф Туту
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
23
Павлович
Андрийя Павлович
Брюгге
мин
11
Искьердо
Хосе Искьердо
79
1
Бутель
Людовик Бутель
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
54'
54'
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
5
Пулен
Бенуа Пулен
90
3
Симонс
Тимми Симонс
90
6
Клаудемир
Клаудемир
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
45
25
Вормер
Рууд Вормер
90
9
Воссен
Йелле Воссен
63
Запасные
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
21
Коолс
Дион Коолс
15
Пина
Томас Пина
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
19
Гедоз
Фелипе Гедоз
10
Диаби
Абдулайе Диаби
7
Уэсли
Уэсли