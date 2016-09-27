Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Денсвил 54
Делэни 64
Сантандер 69
Йоргенсен Занка 90
4:0
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
27 сент. 2016, 21:45 МСК
27.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
84
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90'
90'
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
64'
64'
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
67
19
Сантандер
Федерико Сантандер
69'
69'
79
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
17
Куск
Каспер Куск
24
Туту
Юссеф Туту
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
23
Павлович
Андрийя Павлович
Брюгге
мин
11
Искьердо
Хосе Искьердо
79
1
Бутель
Людовик Бутель
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
54'
54'
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
5
Пулен
Бенуа Пулен
90
3
Симонс
Тимми Симонс
90
6
Клаудемир
Клаудемир
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
45
25
Вормер
Рууд Вормер
90
9
Воссен
Йелле Воссен
63
Запасные
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
21
Коолс
Дион Коолс
15
Пина
Томас Пина
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
19
Гедоз
Фелипе Гедоз
10
Диаби
Абдулайе Диаби
7
Уэсли
Уэсли