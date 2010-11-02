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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Клаудемир 32
1:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 31
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
2 нояб. 2010, 22:45 МСК
2.11.2010, 22:45 МСК
вторник
Павел Кристиан Балай
Павел Кристиан Балай
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
0
Виланд
Йохан Виланд
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
0
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Вингаард
Мартин Вингаард
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Клаудемир
Клаудемир
32'
32'
90
0
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
90
0
Боланьос
Кристиан Боланьос
90
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
0
Кристенсен
Ким Кристенсен
0
Оттесен
Солви Оттесен
0
Кристенсен
Томас Кристенсен
0
Делэни
Томас Делэни
0
Сантин
Сезар Сантин
0
Зохоре
Кеннет Зохоре
0
Нордстранд
Мортен Нордстранд
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Вилья
Давид Вилья
79
0
Месси
Лионель Месси
31'
31'
90
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Адриано
Адриано
0
Милито
Габриэль Милито
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Максвелл
Максвелл
0
Педро
Педро
0
Кркич
Боян Кркич