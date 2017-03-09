Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Фалк-Йенсен 1
Корнелиус 60
2:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Дольберг 32
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
9 марта 2017, 21:00 МСК
9.03.2017, 21:00 МСК
четверг
Составы
Копенгаген
мин
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
24
Туту
Юссеф Туту
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
88
Матич
Урош Матич
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
1'
1'
90
19
Сантандер
Федерико Сантандер
63
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
60'
60'
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
2
Хогли
Том Хогли
20
Бойлесен
Николай Бойлесен
26
Окоре
Жорес Окоре
17
Куск
Каспер Куск
16
Грегуш
Ян Грегуш
23
Павлович
Андрийя Павлович
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
2
Тете
Кенни Тете
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
36
де Лигт
Матейс де Лигт
90
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
77
20
Шоне
Лассе Шоне
90
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
32'
32'
90
9
Траоре
Бертран Траоре
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
Зиеш
Хаким Зиеш
34
Нури
Абдельхак Нури
19
Кассейрра
Матео Кассейрра