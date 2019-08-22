Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Фишер 18
Сотириу 62
3:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Рига
Рига
Камеш 41
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 20:45 МСК
22.08.2019, 20:45 МСК
четверг
Составы
Копенгаген
мин
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
90
13
Грютебуст
Стен Грютебуст
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
10
Зека
Зека
90
7
Фишер
Виктор Фишер
18'
18'
90
9
Сотириу
Пиерос Сотириу
62'
62'
90
26
Хольс
Карло Хольс
90
4
Папаяннопулос
Сотирис Папаяннопулос
90
25
Нельссон
Виктор Нельссон
90
6
Стаге
Йенс Стаге
90
Запасные
21
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
2
Варела
Гильермо Варела
19
Овьедо
Брайан Овьедо
8
Томсен
Николай Томсен
18
Сантос
Микаэл Сантос
Рига
мин
8
Ругинс
Ритварс Ругинс
90
6
Камеш
Владимирс Камеш
41'
41'
90
11
Шарпар
Вячеслав Шарпар
90
Запасные
10
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
5
Лайзанс
Олег Лайзанс
92
Ракельс
Денис Ракельс