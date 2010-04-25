Кооператор - Текстильщик: 24 апреля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кооператор
Вичуга
1:1
( 1 : 3)

Кооператор - Текстильщик: 24 апреля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Иваново
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
24 апр. 2010, 23:00 МСК
24.04.2010, 23:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
1
Смирнов
Алексей Смирнов
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
95
Губочкин
Алексей Губочкин
-
Шленкин
Александр Шленкин
88
Обивалин
Сергей Обивалин
55
Морозов
Юрий Морозов
17
Фомин
Денис Фомин
87
Катрич
Анатолий Катрич
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
77
Романенко
Владимир Романенко
-
69
Мосейчук
Илья Мосейчук
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
76
Агеев
Александр Агеев
-
20
Альшанский
Валерий Альшанский
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
5
Aleksandr Smetankin
Aleksandr Smetankin
-
12
Хусаинов
Дамир Хусаинов
-

События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча