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Евро-2020
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Кубок России
Кооператор VS Текстильщик
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Кооператор - Текстильщик: 24 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Кооператор
Вичуга
1:1
( 1 : 3)
Кооператор - Текстильщик: 24 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Иваново
Кубок России, 50 тур
Кубок России,
50 тур
Россия
24 апр. 2010, 23:00 МСК
24.04.2010, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
1
Смирнов
Алексей Смирнов
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
95
Губочкин
Алексей Губочкин
-
Шленкин
Александр Шленкин
88
Обивалин
Сергей Обивалин
55
Морозов
Юрий Морозов
17
Фомин
Денис Фомин
87
Катрич
Анатолий Катрич
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
77
Романенко
Владимир Романенко
-
69
Мосейчук
Илья Мосейчук
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
76
Агеев
Александр Агеев
-
20
Альшанский
Валерий Альшанский
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
5
Aleksandr Smetankin
Aleksandr Smetankin
-
12
Хусаинов
Дамир Хусаинов
-
События
Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча