Матч завершен
Колчестер Юнайтед
Колчестер
0:1
Матч завершен
Лейтон Ориент
Лейтон
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
8 нояб. 2008, -:- МСК
8.11.2008, -:- МСК
суббота
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