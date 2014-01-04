Матч завершен
Киддерминстер
Киддерминстер
0:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
4 янв. 2014, 18:00 МСК
4.01.2014, 18:00 МСК
суббота
Составы