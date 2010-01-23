Кевийи - Анжер: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кевийи
1:0

Кевийи - Анжер: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
23 янв. 2010, 19:00 МСК
23.01.2010, 19:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
3
Думбия
Сулейман Думбия
8
Траоре
Исмаэль Траоре
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
27
Лаж
Матиас Лаж
18
Амаду
Ибраим Амаду
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
19
Баокен
Стефан Баокен
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
25
Бамба
Абдулайе Бамба
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
13
Буфал
Софьян Буфал
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
14
Кулибали
Лассана Кулибали
-
9
Диони
Луи Диони
-
0
Noah Fatar
Noah Fatar
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

21.01.2012 21 янв. 2012 сб 21:00
Кевийи
1 : 0
Анжер
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 21:00
Кевийи
1
Анжер
0
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 19:00
Кевийи
1 : 0
Анжер
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 19:00
Кевийи
1
Анжер
0

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