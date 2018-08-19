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Кубок Германии
Карл Цейсс VS Унион
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Карл Цейсс - Унион: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Карл Цейсс
Йена
2:4
Карл Цейсс - Унион: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Унион
Берлин
Кроос 29
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
19 авг. 2018, 19:30 МСК
19.08.2018, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Запасные
7
Тченкуа
Фабьен Тченкуа
-
Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
90
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
23
Кроос
Феликс Кроос
29'
29'
90
11
Гогиа
Акаки Гогиа
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
Запасные
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
-
7
Хартель
Марсель Хартель
-
События
Матч окончен 2:4
29'
ГОЛ! 0:1
Феликс Кроос
Прошлые матчи
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:30
Карл Цейсс
2 : 4
Унион
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:30
Карл Цейсс
2
Унион
4
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