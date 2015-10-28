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Кубок Германии
Карл Цейсс VS Штутгарт
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Карл Цейсс - Штутгарт: 28 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Карл Цейсс
Йена
0:2
Карл Цейсс - Штутгарт: 28 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
28 окт. 2015, 22:30 МСК
28.10.2015, 22:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Запасные
7
Тченкуа
Фабьен Тченкуа
-
Штутгарт
мин
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
10
Дидави
Даниэль Дидави
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
27
Гомес
Марио Гомес
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:30
Карл Цейсс
0 : 2
Штутгарт
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:30
Карл Цейсс
0
Штутгарт
2
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