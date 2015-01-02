Матч завершен
Кардифф
Кардифф
3:1
Матч завершен
Колчестер Юнайтед
Колчестер
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
2 янв. 2015, 22:45 МСК
2.01.2015, 22:45 МСК
пятница
Составы