Кардифф - Шрусбери Таун: 10 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Кардифф
Кардифф
0:1

Кардифф - Шрусбери Таун: 10 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Шрусбери Таун
Шрусбери
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
10 янв. 2016, 21:00 МСК
10.01.2016, 21:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Кардифф
мин
1
Этеридж
Нил Этеридж
22
Бамба
Сулейман Бамба
21
Ричардс
Джаз Ричардс
5
Флинт
Эден Флинт
15
Пак
Марлон Пак
6
Волкс
Уилл Волкс
11
Мерфи
Джош Мерфи
23
Уорд
Дэнни Уорд

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

10.01.2016 10 янв. 2016 вс 21:00
Кардифф
0 : 1
Шрусбери Таун
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 21:00
Кардифф
0
Шрусбери Таун
1

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