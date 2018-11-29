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События
Матч окончен 1:6
82'
ГОЛ! 1:6
75'
ГОЛ! 1:5
65'
ГОЛ! 1:4
Желтая карточка
49'
Желтая карточка
43'
Желтая карточка
40'
33'
ГОЛ! 1:3
28'
Желтая карточка
Желтая карточка
25'
20'
ГОЛ! 1:2
ГОЛ! 1:1
14'
5'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Желтая карточка
4'
Желтая карточка
4'
Прошлые матчи
Новости
11 ноября 2020, 12:59
06 октября 2020, 19:30
03 декабря 2020, 01:51
26 ноября 2020, 18:39
06 ноября 2020, 16:25
06 октября 2020, 14:47
02 июля 2020, 10:36