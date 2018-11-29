Карабах - Спортинг: 29 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Карабах
Агдам
Зубир 14
1:6

Карабах - Спортинг: 29 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Дост 5
Фернандеш 20
Нани 33
Диаби 65
Фернандеш 75
Диаби 82
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
29 нояб. 2018, 20:55 МСК
29.11.2018, 20:55 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Карабах
мин
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
90
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
9
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
90
6
Славчев
Симеон Славчев
90
77
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
14'
14'
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
Запасные
13
да Силва
Вагнер да Силва
-
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
-
25
Аголли
Анси Аголли
-
19
Озобич
Филип Озобич
-
91
Диниев
Джошгун Диниев
-
10
Кинтана
Дани Кинтана
-
28
Деларж
Джон Деларж
-
Спортинг
мин
40
Рибейро
Ренан Рибейро
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
6
Пинту
Андре Пинту
90
5
Джефферсон
Джефферсон
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
20'
75'
20', 75'
90
86
Гудель
Неманья Гудель
90
17
Нани
Нани
33'
33'
90
28
Дост
Бас Дост
5'
5'
90
23
Диаби
Абдулайе Диаби
65'
82'
65', 82'
90
Запасные
19
Салин
Ромэйн Салин
-
25
Петрович
Радосав Петрович
-
77
Кабрал
Жован Кабрал
-
90
Луиш
Мигель Луиш
-
18
Карлос Манэ
Карлос Манэ
-

События

Матч окончен 1:6
82'
ГОЛ! 1:6
Абдулайе Диаби
75'
ГОЛ! 1:5
Бруну Фернандеш
65'
ГОЛ! 1:4
Абдулайе Диаби
Желтая карточка
Симеон Славчев
49'
Желтая карточка
Мичел
43'
Желтая карточка
Махир Эмрели
40'
33'
ГОЛ! 1:3
Нани
28'
Желтая карточка
Бруну Фернандеш
Желтая карточка
Гара Гараев
25'
20'
ГОЛ! 1:2
Бруну Фернандеш
ГОЛ! 1:1
Абделлах Зубир
14'
5'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Бас Дост
Желтая карточка
Уайлд-Дональд Геррье
4'
Желтая карточка
Якуб Ржежничак
4'

Прошлые матчи

29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Карабах
1 : 6
Спортинг
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Карабах
1
Спортинг
6
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Спортинг
2 : 0
Карабах
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Спортинг
2
Карабах
0

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